Сергей Митрохин сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы от «Яблока»
Накануне участники конференции московского отделения партии проголосовали за кандидатуру Митрохина. Между тем, бюро федерального «Яблока» в понедельник оценит «правомочность» решения московской конференции, поскольку, как сообщает пресс-служба партии, кандидатура Митрохина не была согласована с партийным руководством.
Кроме того, как заявил «Эху Москвы» зампред Яблока Николай Рыбаков, некоторые делегаты не смогли подтвердить свои полномочия.
Вопрос сдачи Митрохиным документов в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом также будет рассмотрен в понедельник в Бюро федерального Яблока.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 23 июня 2018 | 17:04
Какой ПОЗОР! ... я уже давно предупреждал Шлосберга, что ему в этом гнилом Яблоке делать нечего, как и ВСЕМ нормальным людям ...
parasuk_ 23 июня 2018 | 17:14
Яблоко это зеркало российсой либеральной оппозиции. Кучка лузеров-маргиналов с комплексом фюрера или наполеона :)
vlabumur 23 июня 2018 | 17:26
parasuk_: Яблоко это зеркало..................комплексом фюрера или наполеона
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Да хоть комплексом вождя пролетариата не страдают уже хорошо!
( «Лев Толстой как зеркало русской революции» В.И. Ленин)
shlevet 23 июня 2018 | 17:15
Жаль, искренне жаль, что наша "оппозиция" позорит сама себя
johnbmw Евгений Большаков 23 июня 2018 | 17:23
shlevet: к ГЛУБОЧАЙШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ не могу не согласиться :-((
shlevet 23 июня 2018 | 17:32
johnbmw: Как правило именно оппозиция контролирует власть и в случае чего...
Но в нашем случае оппозиция жалка и ничего из себя не представляет и это дает власти зеленый свет на всё.
Жаль
nernerr 23 июня 2018 | 17:30
Россияне считают, что против идеального пересидента, мэра и их партии можно выдвигать только идеальных противников! ;))))))))
benny_point 23 июня 2018 | 17:53
Клоун Мудрохин с новым номером перед публикой: - посмотрим как отреагирует публика на выход Ссырёги Мудрохина.