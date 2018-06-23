Сергей Митрохин сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы от «Яблока»

Накануне участники конференции московского отделения партии проголосовали за кандидатуру Митрохина. Между тем, бюро федерального «Яблока» в понедельник оценит «правомочность» решения московской конференции, поскольку, как сообщает пресс-служба партии, кандидатура Митрохина не была согласована с партийным руководством.

Кроме того, как заявил «Эху Москвы» зампред Яблока Николай Рыбаков, некоторые делегаты не смогли подтвердить свои полномочия.

Вопрос сдачи Митрохиным документов в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом также будет рассмотрен в понедельник в Бюро федерального Яблока.