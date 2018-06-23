Московские власти призывают болельщиков не посещать фан-зону на Воробьевых горах в дни особо популярных матчей

Московские власти призвали горожан не посещать фестиваль болельщиков на Воробьевых горах в дни особо популярных матчей чемпионата мира по футболу. Руководитель департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников говорит, что площадка для болельщиков на Воробьевых горах рассчитана на 25 тысяч участников и испытывает значительную перегрузку. Против организации фан-зоны на Воробьевых горах безуспешно с лета прошлого года боролись студенты МГУ и местные жители. Как заявил член инициативной группы МГУ Игорь Вайсман, предупреждение властей только подтверждает опасения, с которыми выступали протестующие. Вайсман добавил, что полностью отгородить университет от фанатов так и не удалось, и они периодически прорываются на территорию университета.