Московские власти призывают болельщиков не посещать фан-зону на Воробьевых горах в дни особо популярных матчей
Московские власти призвали горожан не посещать фестиваль болельщиков на Воробьевых горах в дни особо популярных матчей чемпионата мира по футболу. Руководитель департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников говорит, что площадка для болельщиков на Воробьевых горах рассчитана на 25 тысяч участников и испытывает значительную перегрузку. Против организации фан-зоны на Воробьевых горах безуспешно с лета прошлого года боролись студенты МГУ и местные жители. Как заявил член инициативной группы МГУ Игорь Вайсман, предупреждение властей только подтверждает опасения, с которыми выступали протестующие. Вайсман добавил, что полностью отгородить университет от фанатов так и не удалось, и они периодически прорываются на территорию университета.
Комментарии9
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luger_max_otto 23 июня 2018 | 17:07
И где найдется такое в России, чтобы путинский чиновник- да не обгадился по полной программе?
ukrop33 23 июня 2018 | 17:27
luger_max_otto: а что это за организаторы такие ?? что так провалились
ukrop33 23 июня 2018 | 17:32
luger_max_otto: позор !!!!
stebinmaku 23 июня 2018 | 17:11
Пасечник призывает пчёл не залетать в поставленный им на лугу улей..
sokal123 23 июня 2018 | 17:21
stebinmaku: Изобьют на фиг.
vlabumur 23 июня 2018 | 17:23
А дустом не пробовали?
i_c_e 23 июня 2018 | 17:41
Перекрыли всё вокруг МГУ. Поменяли маршруты движения общественного транспорта (не вывесив на остановках информацию о таких изменениях). А теперь ещё и «не посещайте, граждане».
Придурки.
И придурки все те, кто голосовать за них будет в сентябре.
kvadrat48 23 июня 2018 | 17:58
Ну и на хрен её делали? Только казну "пилить"? Даже этого не могли предвидеть. Значит не зря студенты были против. Но кто будет их слышать,когда на кону "распил"?
doomandgloom 23 июня 2018 | 17:59
Неграм и русианам вход не желателен!