На столичном стадионе «Спартак» проходит матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Туниса
На столичном стадионе «Спартак» проходит матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и
Туниса. Бельгийцы выигрывают, 4:1.
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На столичном стадионе «Спартак» проходит матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и
Туниса. Бельгийцы выигрывают, 4:1.
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