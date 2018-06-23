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16:32, 23 июня 2018

Ксения Собчак предложила избрать председателем партии «Гражданская инициатива"экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова

Съезд партии сегодня проходит в Москве. Сама Собчак, как и уходящий с поста председателя Андрей Нечаев, заявили о намерении войти в состав политсовета партии. В марте Собчак и Гудков объявили о намерении стать сопредседателями партии «Гражданская инициатива», которая выдвигала Собчак кандидатом в президенты России, а недавно выдвинула Гудкова кандидатом в мэры Москвы.

Комментарии

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shlevet 23 июня 2018 | 16:43

Я так и не понял, эта партия называется "инициативой" или "партией перемен"?
Или они и сами ещё не знают?

m_doc 23 июня 2018 | 16:55

shlevet: Переменой инициатив надо назвать, я думаю, чтоб и нашим, и вашим. Вчера одна инициатива, сегодня переменная, и шоб никто не догадался. Эвона как Навал - всё за повышение пенс. возраста ратовал, и вдруг бац! Вторая смена... перемена.)

m_doc 23 июня 2018 | 16:51

Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Мужчины едва сдерживают слёзы радости. Женщины бросают в воздух чепчики.
Ну, держись, кровавый режим...:)

sokal123 23 июня 2018 | 17:07

Большую ошибку совершил Гудков , Не надо быть там ,где Собчак. Это и предательство ,это и похвалы пахану ,это марионетка стерха. Что скажет пахан ,то и будет выполнять Ксюша . Гудкову надо сильно подумать.

m_doc 23 июня 2018 | 17:13

sokal123: Оба хуже - пустые места, нули без палки. И сумма такая же нулевая. Прежде хоть личности были - тот же Сахаров или Солженицын. А щас какая-то суетливая вшивота, которую без лупы ни в жисть не разглядишь.

yralez 23 июня 2018 | 16:52

При собчак и полицаев не надо......сами лягут.

putin_itogy 23 июня 2018 | 17:02

Уважаю Ксению и люблю!
Поступает как настоящий Мужик, как Государственный деятель России!
У Ксении большое будущее, стать матерью России.
Как Екатерина Великая.

m_doc 23 июня 2018 | 17:06

putin_itogy: Ты тоже не знаешь, что такое квадратный сантиметр, как тупая Ксю? Просто интересно, что тебя с ней роднит:)

golodomor_ze__hohlokost 23 июня 2018 | 17:06

putin_itogy: "У Ксении большое будущее, стать матерью России."--------------Удило, Ксюшадь может стать если только твоей личной матерью. Но на её сиську не надейся.

putin_itogy 23 июня 2018 | 17:21

golodomor_ze__hohlokost: Глупыш,
ты тупой как пробка,
не понимая что - Ксения это - Дейнерис Таргариен Всея Россия!
Но вы, бараны пригожинского стада, блеете одну лишь ноту, заданную вам в методичках, полученных из-за Стены красного кирпича.
От "короля ночи", облезлого перхотно-пигментного ботоксно-мумифицированного пережитка чекистского прошлого.
Цыц, ходоки!
Близится уже, НАВАЛЬНЫЙ Огонь лета 10 лет!

m_doc 23 июня 2018 | 17:25

putin_itogy: Выбирай Собчачку матерью Армении, мы не против. И армяне будут несказанно щасливы:))

Навальный уже на полпути к канализации. Не заметил?

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