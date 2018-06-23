Ксения Собчак предложила избрать председателем партии «Гражданская инициатива"экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова

Съезд партии сегодня проходит в Москве. Сама Собчак, как и уходящий с поста председателя Андрей Нечаев, заявили о намерении войти в состав политсовета партии. В марте Собчак и Гудков объявили о намерении стать сопредседателями партии «Гражданская инициатива», которая выдвигала Собчак кандидатом в президенты России, а недавно выдвинула Гудкова кандидатом в мэры Москвы.