Митрохин сообщил, что подал основные документы для регистрации на выборы

Глава московского отделения партии «Яблоко» сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что подал основные документы для регистрации на выборы мэра Москвы. Одновременно с тем федеральное руководство партии собирается проверить правомочность его выдвижения.

С.Митрохин выразил уверенность в том, что федеральные органы партии не подвергнут правомочность его выдвижения сомнению, так как по итогам партийной конференции именно он набрал большинство голосов. «Со всей очевидностью конференция выполнила всю процедуру и на конкурентной основе остановилась на моей кандидатуре», — подчеркнул он.

Глава московского «Яблока» отметил, что уже приступил к сбору подписей. «По Центральному округу почти каждый район дает мне подпись муниципального депутата, сейчас будем обзванивать другие районы. Надеюсь, что я смогу собрать подписи и преодолеть муниципальный фильтр», — сказал С.Митрохин. При этом он уточнил, что рассчитывает на поддержку не только оппозиции.

С.Митрохин также выразил уверенность в том, что такой четкой программой и подробным отчетом о собственной работе за прошлые годы как у него вряд ли может похвастаться любой из кандидатов, включая С.Собянина, которого тот назвал своим основным конкурентом на предстоящих выборах.