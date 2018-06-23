Увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир

Об этом заявил министр энергетики Омана. По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев, но в июле уже будет некоторое увеличение. Министр подчеркнул, что реальное увеличение добычи странами ОПЕК может составить к концу полугодия 600-700 тыс. б/с.