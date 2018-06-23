Увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир
Об этом заявил министр энергетики Омана. По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев, но в июле уже будет некоторое увеличение. Министр подчеркнул, что реальное увеличение добычи странами ОПЕК может составить к концу полугодия 600-700 тыс. б/с.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 23 июня 2018 | 16:46
Больше нефти - ниже цена.
Это выгодно путистам?
tag188 23 июня 2018 | 16:47
А что там у наших венесуэльских друзей? Говорят Мадуро дорулился до того, что Венесуэла, вообще, может перестать добывать нефть в сколь-нибудь значимых количествах, и это увеличение добычи как раз и призвано заполнить долю Венесуэлы на рынке.
novrusich 23 июня 2018 | 16:52
Да ничего, пусть не торопятся.
США сами на 1 миллион баррелей в сутки добычу увеличат.
В дополнение к тому миллиону, на который уже увеличили.
так что ОПЕК и Россия могут не утруждать себя.
Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.