Болельщики из Перу, прилетевшие в Тюмень на самолете ЮТэйр со сбоем в двигателе, вылетели в Москву

Пострадавших нет. Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование. Ранее сообщалось, что в пассажирский салон самолета через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. В Росавиации утверждают, что это явление было кратковременным, возгорание двигателя не произошло, ситуация находилась под контролем экипажа.