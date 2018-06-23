Болельщики из Перу, прилетевшие в Тюмень на самолете ЮТэйр со сбоем в двигателе, вылетели в Москву
Пострадавших нет. Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование. Ранее сообщалось, что в пассажирский салон самолета через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. В Росавиации утверждают, что это явление было кратковременным, возгорание двигателя не произошло, ситуация находилась под контролем экипажа.
Комментарии2
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novrusich 23 июня 2018 | 16:40
В Росавиации утверждают:? Все хорошо прекрасная маркиза!
а перуанцы говорят, что горел двигатель и они это видели.
И есть съемка.https://www.youtube.com/watch?v=4KMd3CC0mLA
pravdatut 23 июня 2018 | 16:45
Купил он эти игры, Запад - дураки.