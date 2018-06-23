Из-за сбоя в международной системе SITA у S7 Airlines возникли проблемы с вылетом самолетов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Позже работу системы восстановили, однако образовались большие очереди. Сбой который коснулся всех авиакомпаний, которые пользуются SITA. Транспортные узлы перевозчиков переведены нга внутренние системы регистрации. По сведениям онлайн-табло Домодедово, несколько десятков рейсов отправлены с задержкой или до сих пор ожидают вылета. Несколько рейсов отменены. Как сообщили РБК в Шереметьево, минимум 7 рейсов отменены, еще 20 задержаны. Во аэрпоорту Внуково задержаны два рейса.