Удальцов: Конференция городских социальных активистов в ЦДЛ собрала «аншлаг»

«В Москве в Центральном доме литераторов при полном аншлаге, здесь собралось человек 700, проходит конференция городских социальных активистов, представителей инициативных групп «Моссовет 2018». Москвичи консолидируются, есть ощущение, что грядущие выборы будут гораздо более интересными, чем это ожидалось еще недавно», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, главной задачей конференции, где выступили в числе прочих и депутаты Мосгордумы и Государственной думы, было «объединение всех активных, неравнодушных москвичей в преддверии выборов мэра, поддержка оппозиционных кандидатов», а также «борьба с политикой, которая проводится последние годы в интересах крупного строительного бизнеса, которая уничтожает Москву». Много говорилось и о пенсионной реформе, добавил С.Удальцов.

Одним из результатов конференции, по его словам, стало то, что «люди договорились о том, чтобы в ходе предвыборной кампании провести десятки митингов по Москве»