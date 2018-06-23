Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин подал документы для регистрации на выборах мэра Москвы

Он сообщил, что набрал большинство голосов по итогам партийной конференции и добавил, что уже приступил к сбору подписей муниципальных депутатов.

Между тем, в партии «Яблоко» не считают выдвижение Митрохина правомочным. Этот вопрос будет обсуждаться на федеральном совете партии в понедельник, — сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.