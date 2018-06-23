Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин подал документы для регистрации на выборах мэра Москвы
Он сообщил, что набрал большинство голосов по итогам партийной конференции и добавил, что уже приступил к сбору подписей муниципальных депутатов.
Между тем, в партии «Яблоко» не считают выдвижение Митрохина правомочным. Этот вопрос будет обсуждаться на федеральном совете партии в понедельник, — сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
Комментарии4
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odobryam_s 23 июня 2018 | 16:18
Ну, считай, должность мэра в кармане! Приступайте, Сергей Сергеевич, к исполнению обязанностей! Только чур из палаты не выходить и санитаров не кусать!
parasuk_ 23 июня 2018 | 16:19
Представляю, как бесится кац, чье имя стало синонимом слова лох :)
sbk 23 июня 2018 | 16:20
Поглядим, под каким предлогом не зарегистрируют.
shlevet 23 июня 2018 | 16:26
Я вот подумал, может действительно дать ему шанс и пойти проголосовать за него.
Он ведь так хочет, но постоянно что-то не получается.
Ну в конце концов не развалит же он Москву.
А если начнет шельмовать, то с ним произойдет тоже, что и с Урлашевым, Белых,...