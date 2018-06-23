Экс-директор футбольного клуба «Динамо» может стать фигурантом уголовного дела

По некоторым данным, он причастен к хищению одного миллиона евро при покупке игрока у немецкого «Кельна».

О переходе Константина Рауша в московскую команду было объявлено в январе, а уже через два месяца из клуба уволили гендиректора Евгения Муравьева. Топ-менеджер не согласовал с руководством сделку с компанией «Golden Toys LLP». Именно эта фирма якобы содействовала покупке игрока, за что ей положены более миллиона евро. Стоит отметить, что «Кельн» за футболиста получил всего полтора миллиона.

Найти собственников фирмы или адрес ее электронной почты не удалось. DW пыталась связаться с учредителями, но они отказались от комментариев. Муравьева клуб обвиняет в вывод денег через связанные с ним компании. Жалобу уже изучают в МВД. Под соглашением с посредником стоит также подпись исполнительного директора «Динамо» Алексея Смертина. В клубе к нему претензий нет, он был введен в заблуждение.

Об итогах полицейской проверки не сообщается.