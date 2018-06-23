Зампред «Яблока» считает, что московская конференция партии согласовала кандидатуру Митрохина в мэры с нарушениями

Заместитель председателя партии «Яблоко», член Федерального бюро партии Николай Рыбаков сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что московская конференции партии согласовала выдвижение кандидатуры главы московского «Яблока» С.Митрохина на выборы в мэры столицы с серьезными нарушениями.

По его словам, в этой связи «уже подано обращение в контрольно-ревизионную комиссию партии, и в понедельник состоится рассмотрение данного вопроса на бюро партии».

«У московской конференции не было полномочий по выдвижению Сергея Митрохина, для конференции была согласована только кандидатура Елены Русаковой — главы Гагаринского района. Кроме того, конференция не зарегистрировала часть избранных на нее делегатов, они не могли голосовать по выдвижению», — уточнил Н.Рыбаков.

При этом он подчеркнул, что хочет заверить горожан в том, что «как бы не закончилась ситуация с выдвижением кандидата от «Яблока» в мэры Москвы, и «Яблоко», и Елена Русакова, и Сергей Митрохин продолжат защищать права москвичей».

Ранее С.Митрохин, уже подавший основные документы для регистрации на выборы мэра столицы, выразил в эфире «Эха Москвы» уверенность в том, что федеральные органы партии не подвергнут правомочность его выдвижения сомнению.