Бельгия ведет со счетом 2:1 в матче со сборной Туниса на чемпионате мира по футболу

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Игра проходит в Москве на стадионе «Спартак».
lapsha
23 июня 2018 | 15:35
Бельгия - в финале. Лукаку лучший.
vinibi_
23 июня 2018 | 15:38
lapsha: Согласен, а правоверных на свалку!!!
addi
23 июня 2018 | 16:10
На данную минуту уже 3:1...
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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека
Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…
Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…
Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда?
Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…
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Дмитрий Быков
писатель, журналист
Осуществилось массовое разочарование в социальной революции, а сексуальная – это такая оргия на руинах. Это от отчаяния, когда у человека единственным инструментом каких-то перемен осталось собственное тело…
Алтарь Победы
Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…
Игорь Иртеньев
поэт
Банный месяц
Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…
«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас»
Обращение к Президенту Российской Федерации…
Николай Травкин
пенсионер
Ни дня без позитива!
У предпенсионера в мозгу с пионерских лет код вбит — «прежде думай о Родине, а потом о себе!» Поэтому более всего его тяготит ощущение наступающей неспособности в прежнюю силу помочь государству! Подставить, как прежде, плечо под его тяготы…
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обозреватель
Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…)
Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...
Александр Мельман
телекритик, МК
Научите Вахтанга Кикабидзе родину любить!
У вас, в вашей жизни было когда-нибудь 9 апреля 1989 года, смертоубийство в Тбилиси. А в его было. В вашей жизни была русско-грузинская война-2008? А у него была. Кикабидзе, имеет право смотреть так, как считает нужным…
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Об отмене турникетов
Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…
ООН приняла резолюцию по выводу российских военных из Приднестровья
Москву обвинили в нарушении нейтралитета в отношении сторон конфликта…
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Александр Невзоров
публицист
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…
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Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились
Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…
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Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака
Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…
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писатель, журналист
Комментарии3
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lapsha 23 июня 2018 | 15:35
Бельгия - в финале. Лукаку лучший.
vinibi_ 23 июня 2018 | 15:38
lapsha: Согласен, а правоверных на свалку!!!
addi 23 июня 2018 | 16:10
На данную минуту уже 3:1...