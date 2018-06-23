Сегодня в Шотландии пройдет свадьба звезд сериала «Игра престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли
О своей помолвке они объявили в сентябре прошлого года. В сериале Харингтон и Лесли также играли влюбленных Джона Сноу и Игритт. Свадьба пройдет в замке неподалеку от города Абердин, который принадлежит отцу актрисы.
Комментарии2
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cheburembo 23 июня 2018 | 15:48
А с матерью драконов кто жить будет
jetsam 23 июня 2018 | 16:06
позитив. красивая пара.
и актеры хорошие.