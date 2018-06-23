Сбой в международной авиационной системе SIТА привел к серьезным задержкам и отмене рейсов в аэропортах Москвы
Масштабный сбой в международной авиационной системе SIТА привел к серьезным задержкам и отмене рейсов в аэропортах Москвы. Система SIТА обеспечивает авиатранспортную отрасль средствами связи. Из-за сбоя транспортным узлам пришлось срочно переводить авиаперевозчиков на свои внутренние системы регистрации, — сообщает РБК. По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, были отменены рейсы в Шанхай, Франкфурт, Сеул и другие города. Несколько рейсов до сих пор ожидают вылета. В пресс-службе Шереметьево говорят, что сбой не отразился на работе аэропортов, однако по данным онлайн-табло семь рейсов были отменены и двадцать задержаны. В аэропорту Внуково задержаны два рейса.
По последним сообщениям, работа системы уже восстановлена, однако пассажирам придется еще некоторое время ожидать из-за образовавшейся большой очереди. Комментарий пресс-службы аэропорта Домодедово:
«На данный момент регистрация пассажиров возобновлена. Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен».
Комментарии1
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lkfyg 23 июня 2018 | 15:43
Решили хоть так нам поднасрать? А разобьете самолёт какой , опять мы будем виноваты, да , SITA грёбаная?