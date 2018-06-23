Самолет с болельщиками из Перу сел в Тюмени
У самолета вышел из строя двигатель. Как сообщили Интерфаксу в Росавиации, самолет авиакомпании ЮТэйр выполнял рейс из Екатеринбурга в Тюмень. При заходе на посадку произошел сбой в работе двигателя. Дым начал поступать в салон через систему вентиляции. Возгорания двигателя не произошло. Экипаж сумел посадить самолет с одним двигателем. Пассажиров высадили без применения аварийных средств, по трапу. Никто не пострадал. Расследованием обстоятельств занимается комиссия тюменского управления Росавиации.
Комментарии3
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solonko 23 июня 2018 | 15:35
Это уже второе авиапроишествие с болельщиками во время проведения ЧМ. Не многовато ли?
vilingrad 23 июня 2018 | 15:35
Сбой в международной авиационной системе SIТА привел к серьезным задержкам и отмене рейсов в аэропортах Москвы"
что-то с воздухоплаванием в России совсем жопа:)
opponent70 23 июня 2018 | 16:33
vilingrad: Короче и точнее: "В России со всем жопа!"