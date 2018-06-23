Клиентам разорившегося туроператора Матрешка-Тур пока не могут гарантировать возврат денег за путевки
Ранее фирма объявила о прекращении работы. Как сообщила журналистам пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, компенсаци хватит, если будут платить обе страховые компании – «Инвесстрах» и «Якорь». Между тем, у первой компании была отозвана лицензия. В то же время, несмотря на это, Инвесстрах обязан платить по ранее заключенным договорам. Будет ли она это делать, неясно. В компании сейчас работает временная администрация. Ирина Тюрина также уточнила, что у Матрешки-Тур сейчас нет туристов за границей. Компания не продавала туры с апреля. Точное число пострадавших клиентов туроператора пока неизвестно.
Комментарии5
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jedong 23 июня 2018 | 15:47
как там Водка-Тур, и Балалайка-Тур? держатся еще?
prusol 23 июня 2018 | 16:00
Эту фирму необходимо было закрывать в первый же год её существования.
andygo__ru 23 июня 2018 | 16:20
prusol: "Эту фирму необходимо было закрывать в первый же год её существования." ---
--- а ты почему молчал? Таился за углом, наблюдал - ну прямо как Иванов? ;)
andygo__ru 23 июня 2018 | 16:18
Ха, прикольно! А для чего тогда вообще все эти бредовые драконовские российские законы - о страховании туров и проч. белиберда? Т.е. для чего все эти годы вымогали деньги с российских туроператоров?!
...чтобы потом - сказать: "Денег нет, но вы - в своем Ханьнане каком-то! - держитесь!" - ???!!!
parasuk_ 23 июня 2018 | 16:30
На счет того, что компания не продавала туров с апреля я сильно сомневаюсь. Буквально на днях видел их зазывал в центре Питера.