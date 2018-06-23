Клиентам разорившегося туроператора Матрешка-Тур пока не могут гарантировать возврат денег за путевки

Ранее фирма объявила о прекращении работы. Как сообщила журналистам пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, компенсаци хватит, если будут платить обе страховые компании – «Инвесстрах» и «Якорь». Между тем, у первой компании была отозвана лицензия. В то же время, несмотря на это, Инвесстрах обязан платить по ранее заключенным договорам. Будет ли она это делать, неясно. В компании сейчас работает временная администрация. Ирина Тюрина также уточнила, что у Матрешки-Тур сейчас нет туристов за границей. Компания не продавала туры с апреля. Точное число пострадавших клиентов туроператора пока неизвестно.