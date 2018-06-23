Сбой в системе регистрации пассажиров привел к задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы
В терминалах скопились большие очереди.
Проблемы в обслуживании пассажиров коснулись несколько авиакомпаний по всему миру. В столице на трудности с регистрацией жаловались клиенты S7, самолеты которых вылетают из «Домодедово». Там задержали около тридцати рейсов, в том числе, до Шанхая, Сеула и Франкфурта. Сообщения о многочисленных задержках и очередях недовольные граждане размещали в социальных сетях. Собеседники «Ведомостей» уточняли, что регистрация на рейс занимает не меньше часа, а футбольные болельщики проявляют беспокойство. По данным РИА Новости, пассажирам рекомендовали уезжать из аэропорта, а деньги обещали возместить. Около 13 часов дня пресс-служба «Домодедово» сообщила, что регистрация возобновлена, а сбой в системе устранен.
В «Шеремтьево» заверили, что сбой не отразился на работе воздушной гавани, хотя если судить по онлайн-табло семь рейсов все-таки пришлось отменить. Во «Внуково» ограничились задержками двух рейсов.
Сколько всего человек пострадало из-за сбоя, не уточняется.
Комментарии2
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ruderpost 23 июня 2018 | 15:21
раньше мешала погода теперь сбои.
polsan 23 июня 2018 | 15:28
ruderpost: Всепогодная авиация уже давно не боится погоды! ))