Сбой в системе регистрации пассажиров привел к задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы

В терминалах скопились большие очереди.

Проблемы в обслуживании пассажиров коснулись несколько авиакомпаний по всему миру. В столице на трудности с регистрацией жаловались клиенты S7, самолеты которых вылетают из «Домодедово». Там задержали около тридцати рейсов, в том числе, до Шанхая, Сеула и Франкфурта. Сообщения о многочисленных задержках и очередях недовольные граждане размещали в социальных сетях. Собеседники «Ведомостей» уточняли, что регистрация на рейс занимает не меньше часа, а футбольные болельщики проявляют беспокойство. По данным РИА Новости, пассажирам рекомендовали уезжать из аэропорта, а деньги обещали возместить. Около 13 часов дня пресс-служба «Домодедово» сообщила, что регистрация возобновлена, а сбой в системе устранен.

В «Шеремтьево» заверили, что сбой не отразился на работе воздушной гавани, хотя если судить по онлайн-табло семь рейсов все-таки пришлось отменить. Во «Внуково» ограничились задержками двух рейсов.

Сколько всего человек пострадало из-за сбоя, не уточняется.