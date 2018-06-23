Началась игра между сборными Бельгии и Туниса
Матч проходит в Москве на стадионе «Спартак». В 18 часов начнется матч Южная Корея – Мексика, а в 21 — Германия – Швеция.
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Матч проходит в Москве на стадионе «Спартак». В 18 часов начнется матч Южная Корея – Мексика, а в 21 — Германия – Швеция.
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