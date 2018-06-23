Массовые митинги сторонников и противников президента Эрдогана проходят в Турции накануне выборов главы государства. Ведущий оппозиционный кандидат Мухаррем Индже организовал акцию в Стамбуле. Накануне на митинг в его поддержку в городе Измир, по разным оценкам, пришло от нескольких сотен тысяч до 2,5 миллионов человек, сообщает Радио Свобода. Сегодня также стало известно об аресте нескольких десятков человек, которые, по утверждению властей, связаны с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в подготовке попытки переворота в 2016 году.

Выборы президента пройдут в Турции завтра.

Страна выбирает между продолжением пути на исламизацию, в лице действующего президента, и пересмотром решений последних лет, — сказал «Эху Москвы» политический обозреватель, специалист по внутренней политики Турции Роберт Устян. Эксперт добавил, что вряд ли выборы ограничатся одним туром, поскольку сейчас есть очень яркий кандидат от оппозиции. Роберт Устян отметил, что Реджеп Эрдоган выступает за дальнейшее сближение с Россией, а Мухаррем Индже утверждает, что это может быть невыгодно Турции.