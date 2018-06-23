Глава московского «Яблока» сдал основные документы для регистрации на выборы мэра
Федеральное руководство партии тем временем собирается проверить правомочность его выдвижения.
В интервью «Эху Москвы» Сергей Митрохин сказал, что его выбрали честно, и верхушка партии скорее всего примет его сторону. Сергей Митрохин добавил, что все необходимые документы он должен сдать до третьего июля, и он уже начал собирать подписи для прохождения муниципального фильтра.
Глава московского «Яблока» оказался сегодня двадцать четвертым зарегистрированным кандидатом.
Комментарии2
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patrikk_1 23 июня 2018 | 15:14
В интервью «Эху Москвы» Сергей Митрохин сказал, что его выбрали честно, и верхушка партии скорее всего примет его сторону...
А были бы у "митрохинцев" наганы, чёрные воронки и кожаные тужурки, могли бы и расстрелять "яблочников" меньшевиков.
yurhip 23 июня 2018 | 15:16
До чего же Яблоко прогнило(((, оно и раньше особой свежестью не отличалось, но если протереть и с сахаром, то в небольших количествах было терпимо, а сейчас уже один запах чего стоит.