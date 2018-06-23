Самолет с болельщиками из Перу сел в Тюмени

У самолета вышел из строя двигатель. Как сообщили Интерфаксу в Росавиации, самолет авиакомпании ЮТэйр выполнял рейс из Екатеринбурга в Тюмень. При заходе на посадку произошел сбой в работе двигателя. Дым начал поступать в салон через систему вентиляции. Возгорания двигателя не произошло. Экипаж сумел посадить самолет с одним двигателем. Пассажиров высадили без применения аварийных средств, по трапу. Никто не пострадал. Расследованием обстоятельств занимается комиссия тюменского управления Росавиации.