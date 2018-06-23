Самолет с болельщиками из Перу сел в Тюмени
У самолета вышел из строя двигатель. Как сообщили Интерфаксу в Росавиации, самолет авиакомпании ЮТэйр выполнял рейс из Екатеринбурга в Тюмень. При заходе на посадку произошел сбой в работе двигателя. Дым начал поступать в салон через систему вентиляции. Возгорания двигателя не произошло. Экипаж сумел посадить самолет с одним двигателем. Пассажиров высадили без применения аварийных средств, по трапу. Никто не пострадал. Расследованием обстоятельств занимается комиссия тюменского управления Росавиации.
Комментарии10
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patrikk_1 23 июня 2018 | 15:11
Экипаж сумел посадить самолет с одним двигателем. Пассажиров высадили без применения аварийных средств, по трапу. Никто не пострадал...
Храни Бог Россию.
samakar2 23 июня 2018 | 15:15
patrikk_1: А перуанцев - на хер?
patrikk_1 23 июня 2018 | 15:21
samakar2:
Нет, израильтян.
fig__vvam 23 июня 2018 | 15:34
patrikk_1: ИЗРАИЛЬТЯН ГОСПОДЬ ОХРАНЯЕТ С САМОГО ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. ЭТО ЕГО ИЗБРАННЫЙ НАРОД , БЕЗ НЕГО ВСЕ ПОЙДЕТ ВКРИВЬ И ВКОСЬ.
ПОЭТОМУ ГОСПОДЬ СКАЗАЛ ИЗРАИЛЮ:
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. БИБЛИЯ -Бытие 12:3
И ЗАВЕТ ЭТОТ ВЕЧЕН
vilingrad 23 июня 2018 | 15:25
patrikk_1: Храни Бог Россию:)
Летели мы в Воронеж, сели в Саратове, хотя нам надо было в Екатеринбург.
Техногенные катастрофы в дряхлой полуразвалившейся красной империи всё чаще. Из нового- только дворцы Вовки и его друзей,идиотский мост на остров Невезения. Да у Патрика новая алюминевая ложка за голенищем сапога без портянки...
zztop1960 23 июня 2018 | 15:31
patrikk_1: Генеральная ассамблея ООН в пятницу приняла большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил, за документ, подготовленный Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. авторы резолюции назвали необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".
Россия пыталась добиться переноса голосования по проекту для его более подробного обсуждения, однако, кроме Сирии, Мьянмы и Белоруссии, эту инициативу никто не поддержал. Незадолго до этого спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что его страна намерена подсчитать ущерб от писутствия российских военных на территории Приднестровья за последние 25 лет, а затем выставить счет Москве.
По словам Канду, Россия в Приднестровье является "оккупационной силой".
samakar2 23 июня 2018 | 15:17
Пока самолет ремонтируют - срочно всех пассажиров выпустить в город и рассажать по ямам! Может, с дорогами хоть в Тюмени лучше станет?
dexter86 23 июня 2018 | 15:23
samakar2: В Тюмени отличные дороги!
testmeter 23 июня 2018 | 15:41
dexter86: Неужели лучше, чем в Сыктывкаре?
testmeter 23 июня 2018 | 15:38
А чё не в Магадане ЧМО 2018 проводить? Это ж надо такой идиотизм придумать - в Тюмень болельщиков таскать - пусть всем Мордором насладятся вволю...