США еще на год продлили санкции против КНДР
Президент Трамп по-прежнему считает чрезвычайной экстраординарной угрозу, которую Северная Корея представляет для американской национальной безопасности. Об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое направили в Конгресс. Газета Вашингтон Пост пишет, что несмотря на исторический саммит США – КНДР и оптимистичные примирительные заявления, Дональд Трамп решил пока сохранять политику кнута в отношении Ким Чен Ына. По разным оценкам. На полное ядерное разоружение Северной Кореи потребуется от двух до пятнадцати лет.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт