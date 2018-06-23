Блумберг удалило из публикации на своем сайте карту Крыма, на которой не была указана территориальная принадлежность
Агентство Блумберг удалило из публикации на своем сайте карту Крыма, на которой не была указана территориальная принадлежность полуострова. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Материал был посвящен выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте территория Украины была окрашена в желтый цвет, Россия – в темно-серый, а Крым – в светло-серый. Представители посольства Украины в США обратились к агентству с призывом не играть в российскую пропаганду и закрасить Крым на карте в желтый цвет.
Комментарии3
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j_partizan 23 июня 2018 | 14:50
Украина - государство, созданное Ельциным на весьма противоречивой законодательной основе. Всё остальное - следствие.
zztop1960 23 июня 2018 | 15:02
j_partizan: Российская федерация - государство, созданное Ельциным на весьма противоречивой законодательной основе. Всё остальное - следствие.
alex_omsk1 23 июня 2018 | 15:09
j_partizan: Кремлебот не слышал про Киевскую русь?