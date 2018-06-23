В Нижнем Новгороде срочно заасфальтировали яму, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины

В Нижнем Новгороде срочно заасфальтировали яму на дороге, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины. В комментариях они назвали яму «одной из визитных карточек России». Дорогу отремонтировали в течение суток после того, как фотографии появились в соцсетях. В пресс-службе нижегородской компании «Теплоэнергия» заявили, что яма образовалась из-за проседания грунта. Вокруг площадки в целях безопасности были установлены ограждения и предупреждающие знаки.