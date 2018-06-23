В Нижнем Новгороде срочно заасфальтировали яму, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины
В Нижнем Новгороде срочно заасфальтировали яму на дороге, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины. В комментариях они назвали яму «одной из визитных карточек России». Дорогу отремонтировали в течение суток после того, как фотографии появились в соцсетях. В пресс-службе нижегородской компании «Теплоэнергия» заявили, что яма образовалась из-за проседания грунта. Вокруг площадки в целях безопасности были установлены ограждения и предупреждающие знаки.
Комментарии7
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tag188 23 июня 2018 | 14:37
болельщики из Хорватии и Аргентины. В комментариях они назвали яму «одной из визитных карточек России».
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Вот так, хотел наш показушник от геополитики, чтобы чемпионат в России запомнился как самый-самый-самый, а на деле опять сел в лужу. Точнее, в яму.
pyco_mypucmo 23 июня 2018 | 14:40
Баксы триллионами почти 20 лет врашку прут, а на дорожные ямы не хватает.
kochar 23 июня 2018 | 14:47
Лучше бы гости в Мухосранск поехали, глядишь и дороги были.
samakar2 23 июня 2018 | 15:00
kochar: И в этом наше спасение - не выпускать за рубеж иностранных болельщиков! Обеспечить горячительным и бесплатными билетами по всем провинциям! Вот когда дороги нормальными станут!!!
Да! Еще забыл, что им потребуется бесплатный и толстый интернет! А закусью мы их и сами обеспечим. За такое дело не жалко!
yralez 23 июня 2018 | 14:54
Мы из-за них полицаям зубы в улыбку растянули, а они.......погодите, скоро уедете, зубы сожмутся.
alex_omsk1 23 июня 2018 | 14:56
Вечное проседание грунта-)
aler_il1 23 июня 2018 | 15:04
Нельзя ли еще заасфальтировать жопу, в которой сидит Россия?