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14:30, 23 июня 2018

В центре Москвы, неподалеку от Красной площади, группа болельщиков из Туниса напали на мужчину с флагом Израиля

Фанаты свистели и осыпали его оскорблениями, а затем стали скандировать «Да здравствует Палестина». Видеозапись была выложена в Фейсбуке. Судя по видео, на Манежной площади в тот момент находились полицейские, но они не пожелали вмешаться. Возможно, они не поняли, что кричали футбольные фанаты или приняли оскорбления за футбольные кричалки.

Комментарии

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lkfyg 23 июня 2018 | 14:34

Евреев любят везде и круглосуточно. Заслужили, видимо....

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patrikk_1 23 июня 2018 | 14:49

На Манежной площади в тот момент находились полицейские, но они не пожелали вмешаться. Возможно, они не поняли, что кричали футбольные фанаты или приняли оскорбления за футбольные кричалки...

Полицейские наверное подумали, что по всей стране началось.

nelibermot20 23 июня 2018 | 15:08

Я забыл, а в какой группе у нас Израиль?

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golodomor_ze__hohlokost 23 июня 2018 | 14:36

А что российские полицейские должны знать арабский язык? Это вот прям специально для таких случаев?

vinibi_ 23 июня 2018 | 14:39

golodomor_ze__hohlokost: Кремль недолжен заигрывать с террористическими организациями типа хамас и хизбола!!!

idruker 23 июня 2018 | 14:43

golodomor_ze__hohlokost: да, успокойся, никто ничего не ожидает от российских полицейских. Предел их профессиональных возможностей это в бронезащитной одежде храбро идти на молодых юнешей и девушек, выламывать им руки, сажать на нары и ломать им жизни и судьбы. В остальных более сложных вопросах, где требуется минимум смекалки, они беспомощны как младенцы в джунглях - даже если в своей стране и на родном языке

kapitonovih_36 23 июня 2018 | 14:50

idruker: а чего это не в своей стране ходил с фашистским флагом еврейский нацист?

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golodomor_ze__hohlokost 23 июня 2018 | 14:56

idruker: "да, успокойся, "-------- А я и не волновался. Мне абсолютно покуй и эти полицейские и ты - МорЖ.

boseal 23 июня 2018 | 15:03

idruker: Предел их профессиональных возможностей // А Вам то откуда знать друг мой? Или в затертой до дыр шкуре эмигранта лучше видится состояние вещей в России?

gwon 23 июня 2018 | 14:39

Бедные евреи. Везде их притесняют и кругом один антисемитизм.

rabin_tagor 23 июня 2018 | 14:51

gwon: не везде.
В статье говорится где - а центре Москвы.

kapitonovih_36 23 июня 2018 | 14:57

rabin_tagor: а где нет антисемитов...в каком центре, поясните?

(комментарий скрыт)

gregor 23 июня 2018 | 14:40

В центре Москвы, неподалеку от Красной площади, группа болельщиков из Туниса напали на мужчину с флагом Израиля
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Полицейские не вмешивались ..... они решили ,что так и надо .
Платить контрибуцию мало , надо ещё более усердствовать поклонению кричащим " акбар "
Менталитет ,однако .
Трусливое сообщество .

len56 23 июня 2018 | 14:46

Быдло муслимско-арабское...Ничего нового.

Вспоминается великий русский писатель Грибоедов.Тогда и Израиля не было.
А муслимы отрезали головы неверным. К чему бы это я?

alexin65 23 июня 2018 | 14:54

len56: к тому, что вы типичный поедатель христианских младенцев и подстрекатель типа террористки Риты Кац. Вы против мусульманской религии? Вы свою Тору читали, следите хоть за тем что творит террористическая организация Израиль? Они ни кому не отрезают головы? Не убивают ученных Ирана и Палестины?

len56 23 июня 2018 | 15:01

alexin65: "Учёные ирана и палестины"...охохо...
Это те,которые грузовиками людей давят или в московском метро взрывают мирных граждан???

alexin65 23 июня 2018 | 15:05

len56: это операции спецслужб "под чужим флагом". Вон "израильтянин" хотел отрезать голову журналистке Эхо Москвы, террористы израиля взрывали англичан, как вы это прокомментируете, защитник головорезов и садистов (которые пытают в израильских тюрьмах детей и беременных женщин)?

len56 23 июня 2018 | 15:11

alexin65: брось,чурка,лапшу вешать...ваша карма трахать ослов в грязных аулах и лизать очко вашим эмирам и шейхам...Но вы лезете из своих помоек в Европу и гадите везде.

galla 23 июня 2018 | 14:46

А как реагировали наши полицейские?

gregor 23 июня 2018 | 14:51

galla:
Они позвонили Кадырову и спросили реагировать или нет ?
Кадыров ответил ,вот они и не вмешивались .
Ничего странного , страна платящая контрибуцию , на другое не рассчитана . Позор ,он и есть позор .

patrikk_1 23 июня 2018 | 14:52

galla:

Были бы не при исполнении, присоединились бы к тунисцам

len56 23 июня 2018 | 14:57

patrikk_1: не мечтай,тролль...Была бы у ментов возможность,давно бы на ПМЖ в Израиль свалили...Тут таких бывших патриотов до фигА. Подальше от проплаченных "патриков"...

patrikk_1 23 июня 2018 | 15:01

len56:

Да пусть валят куда хотят, просто ходить по городу с израильским флагом - это циничный вызов всему цивилизованному человечеству.

nelibermot20 23 июня 2018 | 15:10

galla: а какая должна быть реакция, если его не били, а тунисо-русского словаря под рукой нет?

tchapaev 23 июня 2018 | 15:00

Наши люди !
Бей жидов - спасай Россию !

(комментарий скрыт)

kiever 23 июня 2018 | 15:05

Есть решение организации объединенных наций. Есть решение международного суда. Израиль оккупировал чужие территории. И точка. Пока они не станут жить по правилам международного сообщества, не считать одних выше других, мира там не будет

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