В центре Москвы, неподалеку от Красной площади, группа болельщиков из Туниса напали на мужчину с флагом Израиля

Фанаты свистели и осыпали его оскорблениями, а затем стали скандировать «Да здравствует Палестина». Видеозапись была выложена в Фейсбуке. Судя по видео, на Манежной площади в тот момент находились полицейские, но они не пожелали вмешаться. Возможно, они не поняли, что кричали футбольные фанаты или приняли оскорбления за футбольные кричалки.