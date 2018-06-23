В Москве неизвестные повредили автомобиль муниципального депутата Надежды Загодан
В машине разбили стекло и залили салон бесцветной жидкостью, сообщает ОВД-Инфо. Загодан связывает это происшествие с борьбой депутатов района Измайлово с незаконными работами, которые ведутся на Измайловском проспекте. За день до этого на встрече с главой управы района был поднят вопрос о завышенных сметах на 250 миллионов рублей и работах без документов.
Комментарии6
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calorad 23 июня 2018 | 14:37
Работа ФСБ. Нижнее звено.
vikwlad 23 июня 2018 | 14:43
Лихие ̶д̶е̶в̶я̶н̶о̶с̶т̶ы̶е̶ двухтысячные. Без легитимного президента, без парламента и без независимых судов.
polsan 23 июня 2018 | 14:39
За день до этого на встрече с главой управы района был поднят вопрос о завышенных сметах на 250 миллионов рублей и работах без документов.
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Найдут ли злоумышленников?! )
liliyask 23 июня 2018 | 14:53
polsan: или злоумышленники найдут нас...
vinibi_ 23 июня 2018 | 14:55
polsan: Интересно,как это злоумышленники будут искать сами себя???
prusol 23 июня 2018 | 14:57
Это "новость" была уже вчера? Что - кризис жанра? Или это самая важная "новость", которую необходимо ежедневно дублировать?