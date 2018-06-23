В Москве неизвестные повредили автомобиль муниципального депутата Надежды Загодан

В машине разбили стекло и залили салон бесцветной жидкостью, сообщает ОВД-Инфо. Загодан связывает это происшествие с борьбой депутатов района Измайлово с незаконными работами, которые ведутся на Измайловском проспекте. За день до этого на встрече с главой управы района был поднят вопрос о завышенных сметах на 250 миллионов рублей и работах без документов.