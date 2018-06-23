Конференция городских социальных активистов проходит в Доме литераторов в Москве

Она собрала аншлаг, на ней сейчас примерно семьсот человек, — сказал «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов добавил, что вероятно грядущие выборы мэра Москвы будут гораздо более интересными, чем ощущалось еще недавно.