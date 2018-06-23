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Эксклюзив Эха 14:02, 23 июня 2018

Московские власти просят отказаться от посещения фан-зоны болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах

Сейчас она перегружена, — сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Это подтверждает те тезисы, которые озвучивали протестующие против организации фан-зоны в этом месте, — сказал член инициативной группы МГУ Игорь Вайман. Игорь Вайман добавил, что чиновники также не смогли полностью отгородить университет от фанатов, они периодически всё равно прорываются на территорию МГУ.

Комментарии

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vincenttt 23 июня 2018 | 14:11

История о том, как российской быдломассе её хозяином обмылком самозванцем приказано угарно веселиться!!... Но только в пределах, строго определённых этой гэбистской швалью из питерской подворотни и её холуйнёй!...А в это же самое время эта гэбистская шваль готовит очередной социальный грабёж этой самой быдломассы повышением НДС и пенсионного возраста!...И пусть пока веселятся узколобые, у них вся их нищая жизнь в угаре!

liliyask 23 июня 2018 | 14:19

vincenttt: больше можно ничего не писать, исчерпывающе!

luger_max_otto 23 июня 2018 | 14:24

Сперва нагадили сотрудникам и студентам МГУ, теперь оказалось что мало и нужно нагадить другим людям.
Удивительно мерзкий режим.

rampa 23 июня 2018 | 14:29

а каким способом и на каких языках власти просят отказаться? А то ведь иностранные гости могут не понять и пойдут на Воробьеву гору. Что же их там за нарушение в полицию забирать будут?

paol 23 июня 2018 | 14:31

Это к вопросу о том, что они там наверху избыточно мудры и знают все время что-то такое, чего мы - быдло - не знаем и не понимаем.

nikolaitschi 23 июня 2018 | 14:44

Всех выгонят, тогда она пустая стоять будет? Или озерковские оттопыриваться там будут не по детски? Студенток подстерегать по кустам

busybackson 23 июня 2018 | 14:45

В моём возрасте трудно понять желающих толкаться на жаре и поглощать урину под названием "Клинское" за те же деньги, в которые обойдется нормальный Пауланер в кондиционированном кабачке.

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