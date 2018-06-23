Московские власти просят отказаться от посещения фан-зоны болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах
Сейчас она перегружена, — сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
Это подтверждает те тезисы, которые озвучивали протестующие против организации фан-зоны в этом месте, — сказал член инициативной группы МГУ Игорь Вайман. Игорь Вайман добавил, что чиновники также не смогли полностью отгородить университет от фанатов, они периодически всё равно прорываются на территорию МГУ.
Комментарии7
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vincenttt 23 июня 2018 | 14:11
История о том, как российской быдломассе её хозяином обмылком самозванцем приказано угарно веселиться!!... Но только в пределах, строго определённых этой гэбистской швалью из питерской подворотни и её холуйнёй!...А в это же самое время эта гэбистская шваль готовит очередной социальный грабёж этой самой быдломассы повышением НДС и пенсионного возраста!...И пусть пока веселятся узколобые, у них вся их нищая жизнь в угаре!
liliyask 23 июня 2018 | 14:19
vincenttt: больше можно ничего не писать, исчерпывающе!
luger_max_otto 23 июня 2018 | 14:24
Сперва нагадили сотрудникам и студентам МГУ, теперь оказалось что мало и нужно нагадить другим людям.
Удивительно мерзкий режим.
rampa 23 июня 2018 | 14:29
а каким способом и на каких языках власти просят отказаться? А то ведь иностранные гости могут не понять и пойдут на Воробьеву гору. Что же их там за нарушение в полицию забирать будут?
paol 23 июня 2018 | 14:31
Это к вопросу о том, что они там наверху избыточно мудры и знают все время что-то такое, чего мы - быдло - не знаем и не понимаем.
nikolaitschi 23 июня 2018 | 14:44
Всех выгонят, тогда она пустая стоять будет? Или озерковские оттопыриваться там будут не по детски? Студенток подстерегать по кустам
busybackson 23 июня 2018 | 14:45
В моём возрасте трудно понять желающих толкаться на жаре и поглощать урину под названием "Клинское" за те же деньги, в которые обойдется нормальный Пауланер в кондиционированном кабачке.