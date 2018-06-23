Московские власти просят отказаться от посещения фан-зоны болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах

Сейчас она перегружена, — сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Это подтверждает те тезисы, которые озвучивали протестующие против организации фан-зоны в этом месте, — сказал член инициативной группы МГУ Игорь Вайман. Игорь Вайман добавил, что чиновники также не смогли полностью отгородить университет от фанатов, они периодически всё равно прорываются на территорию МГУ.