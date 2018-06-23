Петербуржский туроператор «Матрешка-тур» прекратил свою деятельность
Прекратившая свою деятельность петербургская туристическая компания «Матрешка Тур» не сообщает точного числа пострадавших клиентов, но рассчитывает, что финансовая гарантия в 25 млн. рублей в страховой компании «Якорь» покроет сумму необходимых выплат. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По ее словам, прекращение деятельности туроператора связано с тем, что владельцем компании, вышедшей на рынок в 2014 года, не был профессионал, при этом компания взялась за обслуживание такого сложного направления как Хайнань. «Китай вообще тяжелое направление, на это направление трудно формировать спрос, кроме того, еще довольно быстро появились чисто технические сложности с перелетами. Это и стало причиной проблем туроператора и потянуло за собой проблемы и на других направлениях», — сказала представитель РСТ.
И.Тюрина уточнила, что «Матрешка Тур» уже выплатила «туристам, которые не смогли улететь на Хайнань порядка 20 млн. рублей, но у одной из страховых компаний, («Инвестстрах» ЭМ), которая обеспечивала им финансовые гарантии, ЦБ отозвал лицензию».
Она также подчеркнула, что компания прекратила продажу туров некоторое время назад, так что проблемы вывоза кого-либо из клиентов из-за границы нет. «Вопрос только в том, чтобы вернуть деньги тем, кто не смог воспользоваться купленными турами», — отметила И.Тюрина.
Комментарии5
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kryimsdiiick 23 июня 2018 | 14:08
Мартышка-тур
parasuk_ 23 июня 2018 | 14:28
Скорее всего какой-нибудь импотент и неудачник, типа навального, взялся за непонятное для него дело :)
viktorova 23 июня 2018 | 14:33
parasuk_: я думаю, типа вас, а не типа Навального.
andygo__ru 23 июня 2018 | 14:32
"владельцем компании, вышедшей на рынок в 2014 года, не был профессионал" ---
--- не оч. понимаю мысль Тюриной. "Не был профессионал" - в смысле: в области туризма? Если так, то: а зачем ему быть профессионалом? У владельца - совершенно другие задачи: создать структуру, заселить ее ПРОФЕССИОНАЛАМИ, организовать работу...
...в конце концов, Сечин - тоже ведь не родился именно нефтяником, а - гляди ж ты: вполне себе удачно (?) добывает нефть... руками профессионалов! ;)
prusol 23 июня 2018 | 15:01
Сволочная компания, которая раньше называлась «Арланда-Тур». Поэтому, что называется поделом.