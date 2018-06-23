Петербуржский туроператор «Матрешка-тур» прекратил свою деятельность

Прекратившая свою деятельность петербургская туристическая компания «Матрешка Тур» не сообщает точного числа пострадавших клиентов, но рассчитывает, что финансовая гарантия в 25 млн. рублей в страховой компании «Якорь» покроет сумму необходимых выплат. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, прекращение деятельности туроператора связано с тем, что владельцем компании, вышедшей на рынок в 2014 года, не был профессионал, при этом компания взялась за обслуживание такого сложного направления как Хайнань. «Китай вообще тяжелое направление, на это направление трудно формировать спрос, кроме того, еще довольно быстро появились чисто технические сложности с перелетами. Это и стало причиной проблем туроператора и потянуло за собой проблемы и на других направлениях», — сказала представитель РСТ.

И.Тюрина уточнила, что «Матрешка Тур» уже выплатила «туристам, которые не смогли улететь на Хайнань порядка 20 млн. рублей, но у одной из страховых компаний, («Инвестстрах» ЭМ), которая обеспечивала им финансовые гарантии, ЦБ отозвал лицензию».

Она также подчеркнула, что компания прекратила продажу туров некоторое время назад, так что проблемы вывоза кого-либо из клиентов из-за границы нет. «Вопрос только в том, чтобы вернуть деньги тем, кто не смог воспользоваться купленными турами», — отметила И.Тюрина.