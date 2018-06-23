Президент Путин обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать
Мы уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения – даже если они отличаются от наших. Ваш выбор своего жизненного пути, — говорится в обращении Путина, размещенном в социальной сети ВКонтакте.
Комментарии35
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nikolaitschi 23 июня 2018 | 14:35
Неужели зарегистрируют Партию Будущего или продолжат обучать минированию, как в крымских лагерях?