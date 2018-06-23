Глава отдела коммуникаций компании Нетфликс Джонанат Фридланд ушел в отставку из-за расистских высказываний
Глава отдела коммуникаций компании Нетфликс Джонанат Фридланд ушел в отставку из-за расистских высказываний. Об этом пишет Голливуд Репортер. По данным издания, Фридланд на встрече с сотрудниками оскорбительно высказывался в отношении темнокожих. Об этом инциденте подчиненные сообщили руководству. Сам Фридланд заявил изданию, что сожалеет о своих высказываниях. Лидеры должны быть примером для всех остальных. К сожалению, я не соответствую этому стандарту, так как бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой, — сказал он. Фридланд занимал пост директора по коммуникациям на протяжении шести лет.
Комментарии1
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fig__vvam 23 июня 2018 | 14:13
Расистские высказывания заключаются в том, что он сказал слово "НЕГР" . И ВСЕ.
Политкорректность сводит американцев с ума. Слово "негр" и даже "НИГГЕР" могут использовать только черные.
Вот выдрессировали негры американцев.
А как же быть с НЕГРОИДНОЙ РАСОЙ? Это же научный термин.
Он теперь тоже расистским считается?