Глава отдела коммуникаций компании Нетфликс Джонанат Фридланд ушел в отставку из-за расистских высказываний. Об этом пишет Голливуд Репортер. По данным издания, Фридланд на встрече с сотрудниками оскорбительно высказывался в отношении темнокожих. Об этом инциденте подчиненные сообщили руководству. Сам Фридланд заявил изданию, что сожалеет о своих высказываниях. Лидеры должны быть примером для всех остальных. К сожалению, я не соответствую этому стандарту, так как бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой, — сказал он. Фридланд занимал пост директора по коммуникациям на протяжении шести лет.