Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской республики
О присвоении футболисту такого звания написал в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что вручил Салаху копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.
Напомним, у египтян в Чечне тренировочная база для подготовки к матчам чемпионата мира. Рамзан Кадыров выразил надежду, что египетская команда проведет товарищеский матч с чеченским клубом «Ахмат.
Комментарии5
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ura_123 23 июня 2018 | 13:43
Чё та никакой связи между египтянином,Ливерпулем и кадыровым вообще не прослеживается. Впрочем как в своё время с народом рахинджа ...
juche 23 июня 2018 | 14:25
Паспорт выдали? Без паспорта не считается
ura_123 23 июня 2018 | 14:29
juche: И квартиру в Курчалое))))
vladislav 23 июня 2018 | 13:59
Шта??? И этому квартиру??
suntechnick 23 июня 2018 | 14:26
То есть у него теперь есть паспорт Чечни, так?