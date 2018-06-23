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13:31, 23 июня 2018

МИД России обвинил Канаду в нарушении международных обязательств из-за легализации марихуаны

Ожидаем, что на самоуправство Канады отреагируют партнеры по Большой семерке, поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенства международного права в межгосударственных отношений, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, парламент Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Власти считают, что это снизит преступность и лишит доступа к марихуане несовершеннолетним.

Комментарии

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neprostotak 23 июня 2018 | 13:37

Я чего опять недопонял. Какое лошадиное дело МИДа РФ на внутренние законы Канады? Они посягнули на монополию поставок кокса из Аргентины? Из-за чего табун возбудился?

vikwlad 23 июня 2018 | 14:50

neprostotak:
Кокаинщики возбудились по поводу легализации марихуаны в другой стране. Это неспроста. Наверное, потеряют в прибылях от продажи кокаина.

ura_123 23 июня 2018 | 13:38

А что,должны были легализовать сразу аргентинский кокаин???
Ждём пламенного гопака от Марии 3!

ansata 23 июня 2018 | 13:50

ura_123: А можно и песенку спеть "riding on the white horse". Как раз в тему))

vezdehod 23 июня 2018 | 14:05

МИД России обвинил Канаду в нарушении международных обязательств из-за легализации марихуаны
=====================================================================================
МИД Канады обвинил Россию в нарушении обязательств по производству "Боярышника".

ura_123 23 июня 2018 | 14:18

ansata: В переводе на русский-скачки печальной лошади?
:-)

fedya_111 23 июня 2018 | 13:41

Парламент Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны ...
===================================================================
Парламент Канады - наш.
Нехай передохнут от СПИДА и наркоты.

kryimsdiiick 23 июня 2018 | 13:43

fedya_111: пока что по темпам прироста СПИДа Россия на третьем месте, после двух стран африки

danko1 23 июня 2018 | 13:59

kryimsdiiick: Так у нас и наркобизнес государственный, под кремлевской крышей.
Даже своего подельника В. Иванова, известного питерского наркобарона, поставлявшего в Питер наркотики из Южной Америки, Путин поставил Госнаркоконтроль возглавлять для расширения масштаба деятельности.
Стоит ли удивляться, что Литвиненко, разоблачившего этого наркобарона, подготовив на него досье, чем сорвал тому сделку на 3 млрд. дол, убили по приказу ФСБ, крышующего наркобизнес?

loran_ 23 июня 2018 | 13:57

fedya_111: от травы не бывает спид-а, увы. и по сути она не вреднее нынешних сигарет

seryj_wolk 23 июня 2018 | 13:47

Те кто попирает международное право, аннексируя территории соседей, вдруг озаботились Канадой! Про то, что МИД рфии незаконно импортирует наркотики в дипломатической почте, они умалчивают.

ansata 23 июня 2018 | 13:47


"МИД России обвинил Канаду"
+++++++++++++++++++++++++++++
А вам то собственно что за дело?

tag188 23 июня 2018 | 13:49

Легализация марихуаны в Канаде -- крайне возмутительно.
Перевозка сотен килограмм кокаина диппочтой -- в порядке вещей, ничего возмутительного.

mavviomi 23 июня 2018 | 13:50

Как житель Канады я говорю Лошадии - поше нафик! Скотины которые вероломно и предательски напали на Украину являются международными преступниками!

justitia 23 июня 2018 | 13:53

Простите, это тот же самый МИД, который опался с чемоданами кокаина? Или я что-то перепутала?

dorin1987 23 июня 2018 | 13:55

justitia: А без кокаина подобные заявления и не возникли бы...

lager23 23 июня 2018 | 13:55

И только Путен "белый и нос весь в порошке" почитает международные договорённости, включая гарантию РФ территориальной целостности Украине

loran_ 23 июня 2018 | 13:55

ну канешна, у них же нету там фскн-а, который торгует наркотой :) теперь будет :)

volodya123 23 июня 2018 | 13:55

МИД РФ, как обычно, пукнул в лужу. Ссылаясь на конвенции, "которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями", он решил не замечать, что коноплю легализовали в рекреационных целях. Чем вам не медицина, утырки?

mavviomi 23 июня 2018 | 13:59

Все! Кацвпам отменить все рейсы в Канаду! Ввести выздные визы! Чем меньше кацапов мы будем видеть в Канаде, тем лучше!

orein51 23 июня 2018 | 14:03

"В каждой бочке затычка." [народн.]

timwlad75 23 июня 2018 | 14:14

МИД России обвинил Канаду в нарушении международных обязательств из-за легализации марихуаны
----------------
Ну всё указывает на то,что англосаксонкая империя опять начнёт развивать нанаркобизнес и торговлю оружием как это было в 1980тых чтобы снабдить банки деньгами .
И посадят на наркоту и на ведение партизанских войн всю Восточную Европу.
Еврозона сбросит Восточную Европу как Украину и принудят принять мигрантов через развитие политического,экономического и социального кризиса в Восточной Европе.
Никогда Восточная Европа сама не занималась развитием своих стран.
Так ,что религия потребления и будет причиной того, что англосаксы посадят Восточную Европу под руководство организованной преступности.
Как это произошло на Украине где свыклись, что они товар и пушечное мясо.
Тоже самое произойдёт и в Восточной Европе которая всегда была товаром и пушечным мясом.По другому мыслить там не смогут.Для этого надо религию сменить,чего не позволит уже принятая ими религия потреблять любой ценой.
Так что Канада являясь колонией общей англосаксонской экономической системы станет распространителем организованной преступности и на другие страны где есть влияние англосаксов.
Канада к примеру активно участвует в управлении силовых структур Украины и там секты протестантов активно занимаются пропагандой посева конопли и мака.
Будет всё как в Афганистане.
Так что действительно будет буферная экономическая серая зона из стран Восточной Европы где править будет организованная преступность.
Так что господа либералы в Московии,вам как при сталинизме жизненно важно отодвинуть границы с этой серой зоной как это было с Третьим Рейхом.

ppoommaann2008 23 июня 2018 | 14:18

timwlad75: уже выпил? лучше покури.

idruker 23 июня 2018 | 14:23

timwlad75: не блудите словами, сэр

timwlad75 23 июня 2018 | 14:46

idruker: не блудите словами, сэр
-----------------
Ну вообще то Вьетнам и Корейская Война доказывает,что наркотики и оружие это основной бизнес запада для содержание именно политической социальной системы.
Долги то зашкалили,а деньги где берут чтобы инфляция не сожрала?!
Так что idruker,ты тупой дебил не способный даже элементарно думать в пределах средней школы.

volodya123 23 июня 2018 | 14:23

timwlad75: Слушай, задолбал ты уже со своими протестантами. Живешь в наполовину протестантской стране, жрешь за их счет и еще и ведешь себя как последний дятел. А в амтах, небось, вежливо здороваешься и угодливо улыбаешься, да? Одно хорошо - вреда от тебя почти никакого, а "русский мир" дискредитируешь даже лучше, чем местные "патриоты".

timwlad70 23 июня 2018 | 14:51

volodya123: volodya123: Слушай, задолбал ты уже со своими протестантами. Живешь в наполовину протестантской стране, жрешь за их счет и еще и ведешь себя как последний дятел. А в амтах, небось, вежливо здороваешься и угодливо улыбаешься, да? Одно хорошо - вреда от тебя почти никакого, а "русский мир" дискредитируешь даже лучше, чем местные "патриоты".
------------
Ну вообще то потому и вышвырнули и выбили пинками протестантов из бундестага так как загнали общество и Германию своей дебильной алчностью в ГУЛАГ,где все против всех и люди стали читать "Майн Кампф".И даже включили это в школьное образование.

volodya123 23 июня 2018 | 15:02

timwlad70: Ты в каком веке живешь? Еще раз: трудяги-протестанты кормат тебя и будут оплачивать пособие и уход по старости. Есть в тебе хоть капля уважения и благодарности?

vblack 23 июня 2018 | 14:22

Всё правильно сказали. Это недобросовестная конкуренция. Предоставление преимуществ одному из экспортёров схожих групп товаров.

(комментарий скрыт)

student_ru_ru 23 июня 2018 | 14:31

В МИДе РФ явно завелись прозападные кроты. Иначе бы постыдились такую муйню заявлять.)

anji70 23 июня 2018 | 14:53

В переводе звучит так: У нас были свои виды на рынки Канады, серьёзные люди понесли финансовые потери для оптимизации рынка, была выстроена схема, отработаны каналы, а теперь с законом о легализации всё это псу под хвост.

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