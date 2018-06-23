МИД России обвинил Канаду в нарушении международных обязательств из-за легализации марихуаны

Ожидаем, что на самоуправство Канады отреагируют партнеры по Большой семерке, поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенства международного права в межгосударственных отношений, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, парламент Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Власти считают, что это снизит преступность и лишит доступа к марихуане несовершеннолетним.