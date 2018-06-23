Масштабный сбой в международной авиационной системе SIТА привел к серьезным задержкам и отмене рейсов в аэропортах

Система SIТА обеспечивает авиатранспортную отрасль средствами связи. Из-за сбоя транспортным узлам пришлось срочно переводить авиаперевозчика на свои внутренние системы регистрации, — сообщает РБК. По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, были отменены рейсы в Шанхай, Франкфурт, Сеул и другие города. Несколько рейсов до сих пор ожидают вылета. В пресс-службе Шереметьево говорят, что сбой не отразился на работе аэропортов, однако по данным онлайн-табло семь рейсов были отменены и двадцать задержаны. В аэропорту Внуково задержаны два рейса.

По последним сообщениям, работа системы уже восстановлена, однако пассажирам придется еще некоторое время ожидать из-за образовавшейся большой очереди.