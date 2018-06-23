В Москве сегодня проходит съезд партии «Гражданская инициатива»
Участники планируют ее переименовать в «Партию перемен» и выбрать лидерами Дмитрия Гудкова и Ксению Собчак.
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Участники планируют ее переименовать в «Партию перемен» и выбрать лидерами Дмитрия Гудкова и Ксению Собчак.
Александр Аузан: Пока мы будем считать возраст пассивом, а не активом, мы будем проигрывать Проблема продления возраста, решается не только тем, что мы как-то деньги гоняем туда-сюда. А она должна решаться осмыслением того, как люди могут заниматься серьезной продуктивной деятельностью в 80-90 лет…
Комментарии1
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lion64__2 23 июня 2018 | 13:36
Верхом на ксюшади, с флагом лгбт, потомственный проходимец, громко гудя в обрезок канализационной трубы, чтобы оправдать фамилию, поедет на свалку истории.