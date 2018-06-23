ООН призывает вывести российский контингент из Приднестровья

Решение был принято на заседании Генассамблеи.

В отличие от решения Совета безопасности резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательно силы. Проект документа подготовила Молдавия вместе с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Эстонией, Румынией и Украиной. Глава молдавского МИД напомнил об отсутствии разрешения Кишинева на пребывание российской группировки на своей территории. Дипломат назвал этот факт несовместимым с независимостью, суверенитетом, нейтральностью и противоречащим международному праву.

Представитель России в свою очередь заявил, что предложения Молдавии противоречат подходу ОБСЕ к разрешению конфликта. Москва при этом выступает за политическое урегулирование. Больше половины делегатов воздержалось от голосования. Резолюцию поддержали 64 страны, 15 выступили против. Молдавский премьер позже поблагодарил государства за поддержку, между тем президент Игорь Додон назвал принятый документ антироссийским демаршем.

В Совете федерации также раскритиковали резолюции, заявив, что вопрос о выводе российского контингента должен быть решен с учетом мнения жителей Приднестровья и местных властей.