ООН призывает вывести российский контингент из Приднестровья
Решение был принято на заседании Генассамблеи.
В отличие от решения Совета безопасности резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательно силы. Проект документа подготовила Молдавия вместе с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Эстонией, Румынией и Украиной. Глава молдавского МИД напомнил об отсутствии разрешения Кишинева на пребывание российской группировки на своей территории. Дипломат назвал этот факт несовместимым с независимостью, суверенитетом, нейтральностью и противоречащим международному праву.
Представитель России в свою очередь заявил, что предложения Молдавии противоречат подходу ОБСЕ к разрешению конфликта. Москва при этом выступает за политическое урегулирование. Больше половины делегатов воздержалось от голосования. Резолюцию поддержали 64 страны, 15 выступили против. Молдавский премьер позже поблагодарил государства за поддержку, между тем президент Игорь Додон назвал принятый документ антироссийским демаршем.
В Совете федерации также раскритиковали резолюции, заявив, что вопрос о выводе российского контингента должен быть решен с учетом мнения жителей Приднестровья и местных властей.
Комментарии14
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fig_vvam 23 июня 2018 | 13:18
Да, теперь нашей Раше любое лыко в строку.
Каждый норовит ее обидеть и некому защитить.
Одна Наура грудью встает, но какая у нее грудь? Одно название.
А Додон молодец, его всего уже заплевали в Молдавии, а он держится.
на него уже и внимания не обращают, а он все заявляет себе.
vladimir_na_echo 23 июня 2018 | 14:58
fig_vvam: бла бла бла )))
Важно только одно: "В отличие от решения Совета безопасности резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательно силы. "
seryj_wolk 23 июня 2018 | 13:22
Кому нужны эти резолюции? Достаточно Украине, Молдове и Румынии не пропускать грузы и личный состав этой незаконно находящейся в Молдове группировке, и вопрос будет решен.
amstaff_30rus 23 июня 2018 | 13:24
Неужели т. наз. "оон" мнением жителей Приднестровья озаботилось? ;)
poluputing 23 июня 2018 | 13:37
amstaff_30rus: приднестровцы зажили отлично, как и на всех оккупированных рашистами территориях.
amstaff_30rus 23 июня 2018 | 13:46
poluputing:
Да кто бы сомневался? ;)
midnightblues 23 июня 2018 | 14:42
amstaff_30rus: Слыш ты-я там проезжал и мы кормили отбросами рассейских военных-из окна бросали как нищим
mr_samgin 23 июня 2018 | 13:24
Пусть сначала англичане уберутся из Гибралтара и Фолклендов. :)
А Израиль и США с оккупированных тереторий в Сирии.
yralez 23 июня 2018 | 13:25
А почему прогрессивная мировая общественность в лице Зимбамвё и Лугандона гневно не потребовала унять агрессоров и не мешать миролюбивой внешней политике РФ 7
Видно из-за того, что видный деятель международного коммунистического движения Ким из Секв. Кореи послал РФ подальше ?
fedya_111 23 июня 2018 | 13:35
Да, это не ООН " предлагает ", а всё те же остаточно-прыщеватые еврошавки.
mystar 23 июня 2018 | 13:47
fedya_111: На ЭМ "забыли" упомянуть что 83 страны воздержались.
nic55 23 июня 2018 | 14:45
mystar:
Да хоть все, кроме одной, которая проголосует "за". У нас, ведь, на таком принципе построены выборы? Что возмущаться-то?
orein51 23 июня 2018 | 13:48
... и военторга?
vezdehod 23 июня 2018 | 14:17
Этот "Контингент", как Ишак - упирается и не желает выходить.