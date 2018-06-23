Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении в РФ
Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. Она отмечает, что осужденные на Украине россияне обвиняются по очень тяжелым статьям. «Мы готовы отдать их родине в обмен на наших», — пишет первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке. Она подчеркнула, что Украина настаивает на немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинцев.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из сложностей с обменом Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.
Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку 40-й день, ухудшилось. Об этом «Радио Свобода» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. По словам Динзе, за время голодовки Сенцов потерял более 10 килограммов веса. В то же время адвокат подчеркнул, что его подзащитный не собирается подавать прошения о помиловании.
Комментарии8
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banyi1 23 июня 2018 | 13:14
Надо индивидуально по каждому решать. Террориста менять ни на кого никогда не будут! Да и вообще идея идиотская! Шпиона меняют на разведчика, политического на политического. А бандитов на бандитов, не слышал про такое. Так меняются только военнопленными. Давайте еще ворами в законе меняться )
fig__vvam 23 июня 2018 | 13:26
banyi1: тебя не спросят, пиджорок, опущенные слова не имеют.
Русским рабятам очень тяжело приходится в украинских тюрьмах.
там охрана сплошь из бандеровцев и измываетсмя над ними всячески, а заключенные-бандеровцы ... не хочется даже говорить что с ними делают.
помните распятого мальчика?
Надо скорее ребят спасать, а то придется им пол менять. На потолок, конечно.
banyi1 23 июня 2018 | 13:19
С большой уверенностью можно сказать, что Сенцов готовился взорвать не памятник Ленину, а готовил взрыв на вокзале. Хохлы покайтесь или докажите обратное! Вроде где то так на западе цивилизованном принято )))
amstaff_30rus 23 июня 2018 | 13:19
Да врут, как и всегда, "власти Украины".
mystar 23 июня 2018 | 13:20
Она с ума сошла? Больше 5 тысяч украинцев обменять на 23 россиянина?
vladimir1967 23 июня 2018 | 13:23
Врет муж фигуристки. Савченко то же была осуждена не за хулиганку , но ее обменяли.
banyi1 23 июня 2018 | 13:25
vladimir1967: Ошибка властей была, вторая , кстати! Первая, когда ходора за бугор выпустили досрочно. Добренькие слишком. Теперь не прокатит
fig__vvam 23 июня 2018 | 13:29
banyi1: Значит будут русские робята быть машками на украинской зоне.
Тяжелую судьбу ты им уготовил среди бандеровцев озвереваших.