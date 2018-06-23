Крупный петербургский туроператор заявил о прекращении работы

Свои обязательства перед туристами компания выполнить не сможет.



Туристическая компания «Матрёшка-тур» опубликовала на своём сайте официальное заявление о прекращении деятельности. Фирма сообщила, что не может выплатить долги и в соответствии с законом не имеет права на восстановление в реестре туроператоров. В компании также уточнили – выполнить все обязательства по договорам не получится. Клиентам рекомендуют обращаться к страховым компаниям, которые смогут возместить ущерб. Ранее «Матрёшка-тур» уже оказывалась в непростой ситуации: в конце прошлого года сотни туристов, которые воспользовались услугами фирмы, застряли на острове Хайнань, потому что китайские власти не подтвердили слот для чартерного рейса оттуда. Несмотря на то, что всех туристов разместили в отелях и потом вернули домой, компанию исключили из Единого федерального реестра туроператоров. Помимо Китая, «Матрёшка тур» предлагала своим клиентам отдых в Болгарии, Израиле и на Кипре.



Продажи туров компания остановила ещё два месяца назад.