Власти призвали горожан воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей ЧМ

Московские власти призвали горожан и гостей столицы воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу. В мэрии пояснили, что фан-зона перегружена, и это угрожает безопасности тех, кто там собирается. Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков. Столичные власти напомнили, что в Москве на улицах установлены дополнительные экраны, на которых можно посмотреть трансляцию матчей, — сообщает РБК.

Создание Фан-зоны на Воробьевых горах вызвало протесты со стороны ряда студентов и преподавателей МГУ. Они заявляли, что десятки тысяч болельщиков возле здания университета будут мешать учебе и занятиям наукой. Член инициативной группы противников Фан-зоны Игорь Вайман заявил, что сегодняшнее обращение московских властей подтверждает правоту тех, кто был против Фан-зоны. Вайман добавил, что чиновники не смогли полностью огородить территорию университета от фанатов, и они периодически прорываются к учебным корпусам.