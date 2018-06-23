Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков
Аргентина попросила российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке в Нижнем Новгороде. Об этом написала в своем Твиттере министр безопасности Патрисия Буллрич. Она отметила, что аргентинские фанаты жестоко избили гражданина Хорватии. Она также опубликовала фотографии четверых мужчин, которых удалось идентифицировать по видеозаписи, сообщает РБК.
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stebinmaku 23 июня 2018 | 12:55
Аргентинские фанаты избили хорвата в яме на дороге. "Это провал.." - подумали власти и заасфальтировали её..