Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и  депортировать четверых аргентинских болельщиков

Аргентина попросила российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке в Нижнем Новгороде. Об этом написала в своем Твиттере министр безопасности Патрисия Буллрич. Она отметила, что аргентинские фанаты жестоко избили гражданина Хорватии. Она также опубликовала фотографии четверых мужчин, которых удалось идентифицировать по видеозаписи, сообщает РБК.