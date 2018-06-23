В столице Эфиопии во время выступления премьер-министра произошел взрыв

Погибли несколько человек, есть раненые, о точном количестве не сообщается. Премьер-министр Эфиопии выступал перед своими сторонниками на одной из площадей Аддис-Абебы. В акции участвовало несколько десятков тысяч человек. Причина взрыва пока неизвестны. Полиция ведет расследование, сообщает Дойче Велле.