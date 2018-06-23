Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, находящихся в заключении в РФ
Украина готова обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. Она отмечает, что осужденные на Украине россияне обвиняются по очень тяжелым статьям. «Мы готовы отдать их родине в обмен на наших», — пишет первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке. Она подчеркнула, что Украина настаивает на немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинцев.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из сложностей с обменом Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.
Комментарии5
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timwlad75 23 июня 2018 | 12:52
Украина готова обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко.
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Врёт она эта госпожа ублюдочная брехливая собака.
На хрен им не надобны герои для толпы.Наоборот,киевская власть все меры предпринимает чтобы таковы вообще не появлялись.
Но напрасно.Там есть организованная сила из боевиков так называемые организации бывших афганцев и бывших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Они и власть президента Януковича тоже саботировали своими акциями протеста.
Так что есть кому раскачать майдан на Украине.
И так госпожа украинская псина поганая ,вам надо отдать всех захваченных вами заложников и ждать ответных шагов без всяких требований.
Вот это будет ваш реальный шаг с цивилизационному решению проблем.И второй шаг начать переговоры с Донбассом о прекращении боевых действий.
Без этих реальных действия все заявление киевских властей любого ранга это лай бешеных бродячих помойный псов.
bolit_jivot 23 июня 2018 | 13:03
Ого какой подарок для бюджета, надо срочно соглашаться, их ворья по нашим тюрьмам столько сидит за наш счёт, пусть сами их кормят.
prusol 23 июня 2018 | 13:05
А какое количество "украинцев, находящихся в заключении"?
mystar 23 июня 2018 | 13:23
prusol: А какое количество "украинцев, находящихся в заключении"?
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Больше 5-ти тысяч украинских граждан находятся в заключении в России.
prusol 23 июня 2018 | 13:24
mystar: У Вас склонность к преувеличению?