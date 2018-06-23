Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, находящихся в заключении в РФ

Украина готова обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. Она отмечает, что осужденные на Украине россияне обвиняются по очень тяжелым статьям. «Мы готовы отдать их родине в обмен на наших», — пишет первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке. Она подчеркнула, что Украина настаивает на немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинцев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из сложностей с обменом Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.