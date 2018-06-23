Агентство Блумберг удалило из публикации на своем сайте карту Крыма

Блумберг удалило на своем сайте карту Крыма, на которой не была указана территориальная принадлежность полуострова. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Материал был посвящен выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте территория Украины была окрашена в желтый цвет, Россия – в темно-серый, а Крым – в светло-серый. Представители посольства Украины в США обратились к агентству с призывом не играть в российскую пропаганду и закрасить Крым на карте в желтый цвет.