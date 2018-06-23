Агентство Блумберг удалило из публикации на своем сайте карту Крыма
Блумберг удалило на своем сайте карту Крыма, на которой не была указана территориальная принадлежность полуострова. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Материал был посвящен выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте территория Украины была окрашена в желтый цвет, Россия – в темно-серый, а Крым – в светло-серый. Представители посольства Украины в США обратились к агентству с призывом не играть в российскую пропаганду и закрасить Крым на карте в желтый цвет.
Комментарии6
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snikkersnepper 23 июня 2018 | 12:42
И как, полегчало?
antipatrick46 23 июня 2018 | 13:00
snikkersnepper: Один тоже хихикал после аннексии Судет - остались от него только две кости в коробке архива.
ddolly 23 июня 2018 | 12:53
Сколько Сирию не бомби, а Крым - это Украина, так что только желтым цветом его красить.
timwlad75 23 июня 2018 | 12:55
Агентство Блумберг удалило из публикации на своем сайте карту Крыма
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На Украине религия для толпы и морового дебильного сообщества либералов ,что нам стоит дом построить,нарисуем,будем жить.
vinny_vega 23 июня 2018 | 13:24
Да ладно, там инфоргафика была по-моему Украину без крыма отметили цветом, который присвоен на картинке странам где пройдут выборы в 2019. Логично с одной стороны, но с другой не политкорректно. Читать надо, а не картинки разглядывать. Хорошая аналитика, как всегда у Блумберга. Статья Emerging Markets Now Face a Political Gauntlet: Elections Guide
mystar 23 июня 2018 | 13:25
Всю Украину проще закрасить чем отскребать.