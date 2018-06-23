В Нижнем Новгороде заасфальтировали яму на дороге, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины
В Нижнем Новгороде срочно заасфальтировали яму на дороге, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины. В комментариях они назвали яму «одной из визитных карточек России». Дорогу отремонтировали в течение суток после того, как фотографии появились в соцсетях. В пресс-службе нижегородской компании «Теплоэнергия» заявили, что яма образовалась из-за проседания грунта. Вокруг площадки в целях безопасности были установлены ограждения и предупреждающие знаки.
Комментарии27
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asokol 23 июня 2018 | 12:37
Наверняка эту яму выкопал Обама. Нет никаких ям на нижнегородчине!
danko1 23 июня 2018 | 12:48
asokol: Фанатам бы попутешествовать по нашим малым городам и фото делать.
может, и там бы заасфальтировали ямы.
pavelmistery 23 июня 2018 | 12:39
Уважаемые болельщики! Пожалуйста, находите другие ямы и фотографируйтесь в ней! Помогите улучшить наши дороги! Спасибо! ))
andy66 23 июня 2018 | 12:43
аргентинцев не выпускать из страны! У нас еще можно фотографироваться на вокзалах, в поездах дальнего следования, российских школах и больницах!
nitsahon 23 июня 2018 | 12:40
а ведь НН не единственный областной центр,в котором проходят матчи ЧМ-2018... надо бы заруб.болельщиков (за экстримом) - по ямам да ухабам - и в др.городах направить..
глядишь - и вспомнят местные власти, что давно уже надо о своих городах позаботиться(а не только о собств.карманах)...
seryj_wolk 23 июня 2018 | 12:42
Вот она - реальная польза от приключений иностранцев в великоватой рфии.
trans 23 июня 2018 | 12:46
А если бы иностранцы посмотрели какие у нас дороги за городом...
tchapaev 23 июня 2018 | 13:14
trans:
Это уже не смешно.
Это наша военная тайна - все для фронта, все для Победы, чтоб войска НАТО дальше Москвы не проехали.
demosua 23 июня 2018 | 12:46
жаль, ЧМ такой короткий. Болельщики нашли бы ещё очень много визитных карт России...
parasuk_ 23 июня 2018 | 12:48
Ну хоть заасфальтировали, а не положили сверху окрашенную в цвет асфальта фанеру :)
arkadiy48 23 июня 2018 | 12:55
parasuk_: parasuk_: Если под асфальтом рыхлый грунт ,всё равно просядет
bolit_jivot 23 июня 2018 | 12:58
parasuk_: Сказали же, поставили ограждение! Ты что, ямы асфальтировать, это же наши скрепы!
pulalala 23 июня 2018 | 12:48
Неблагодарные аргентинцы!
Попользовали русских наташ и тут же страну обо$рали.
Депортировать!
arkadiy48 23 июня 2018 | 12:59
pulalala: не "наташ" обо$рали, а городничего,по новому мера...
bolit_jivot 23 июня 2018 | 13:00
pulalala: Ага, тем более, что правительство Аргентины само требует депортировать)
demosua 23 июня 2018 | 12:51
визитная карта России - проседание грунта...
arkadiy48 23 июня 2018 | 12:51
Извечная проблема России,дураки и дороги...
grazschdanin 23 июня 2018 | 12:51
Не там искали эти «болельщики». Есть заброшенные после распада СССР города. Вот туда им надо было махнуть - много депрессивного материала отснимали бы.
crj700 23 июня 2018 | 12:52
Россияне, скинемся на турне болельщиков ЧМ 2018 по России. Обойдётся дешевле, чем платить налоги государству, а эффективность выше.
j_partizan 23 июня 2018 | 12:52
Позориться не привыкать.
eslichestno 23 июня 2018 | 12:54
Это Навальный выкопал яму в отместку за то, что в Н-Новгороде никогда не разрешают его акции и прессуют его сторонников.
airjeff 23 июня 2018 | 12:55
этих болельщиков срочно отправить в путешествие по стране фотографироваться у каждой ямы
ivar1964 23 июня 2018 | 13:00
Что тут сказать? Чемпионат Мира по футболу выполнил свою роль!
ansata 23 июня 2018 | 13:08
Мне бы этих болельщиков на дорогу к даче, цены бы им не было! На письма своих жителей они давно положили.
pantera_1 23 июня 2018 | 13:10
А нельзя было сразу заасфальтировать, а не привозить ограждения? А раз уж случилась такая "мировая известность" - облагородить и брать билеты за "вход в Провал", ха-ха.
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...Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.
Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей:
«Удивительное дело,— размышлял Остап,— как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».
И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.
Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза—тридцать копеек! Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество.
pantera_1 23 июня 2018 | 13:13
pantera_1:
...Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было, Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
— Членам профсоюза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
— С целью капитального ремонта Провала,— дерзко ответил Остап,— чтоб не слишком провалился.
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Бессмертное произведение.
tchapaev 23 июня 2018 | 13:11
Наверное из за этой ямы и подрались болельщики Хорватии и Аргентины, видно все не помещались.