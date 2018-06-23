Министры иностранных дел России и Бельгии обсудят сегодня актуальные политические и экономические вопросы
Встреча пройдёт в Москве.
Проблематика отношений России и НАТО — одна из главных тем переговоров Сергея Лаврова и Дидье Рейндерса. Москва обвиняет альянс в том, что он продолжает приближаться к российским границам. Беспокойство вызывает и усиление НАТО в Восточной Европе. В руководстве альянса уверяют: эти меры направлены на оборону стран, входящих в НАТО. Лавров и Рейндерс также планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии. И конечно не обойдут вниманием двусторонние отношения между Россией и Бельгией, рассказала представитель МИДа Мария Захарова. Объем бельгийских инвестиций в Россию по данным СМИ достиг более миллиарда долларов. Страны активно сотрудничают в сфере энергетики и в области культуры. Вместе с главой МИДа в российскую столицу приедет и король Бельгии Филипп. Он обещал лично поддержать национальную футбольную сборную в матче с Тунисом, который сегодня пройдёт в Москве. Вместе с ним игру посетит и глава бельгийского МИДа.
За неделю до визита парламент Бельгии принял резолюцию, в которой призвал власти страны напомнить Москве о соблюдении прав человека. И кроме того обсудить вопросы территориальной целостности Украины и гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом сказано в резолюции, текст которой опубликован на сайте парламента.
Комментарии2
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kryimsdiiick 23 июня 2018 | 12:22
Да че там Лавруша набрехать сможет, старый мерин?
mystar 23 июня 2018 | 12:45
В страну "изгоя" очередь из западных политиков.))))) Покрупнее к Путину, помельче к Лаврову. Путин теперь сам не ездит к нему все очередь занимают. Это и называется изгой.))))))