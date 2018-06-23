США продлили санкции против Северной Кореи
Ограничительные меры связаны с разработкой ядерного оружия.
Несмотря на первую в истории встречу лидеров Америки и КНДР и последовавший обмен любезностями, Вашингтон убежден, что северокорейский режим по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и экономики. Указ о продлении санкций подписал Дональд Трамп. После переговоров с Ким Чен Ыном в Сингапуре в середине июня стороны подготовили совместное заявление, но о мерах по ядерному разоружению или отказу от санкций в нем не говорится.
Требования по денуклеаризации озвучили ранее в МИД Японии. Пхеньян должен ликвидировать ядерное и другие виды оружия массового уничтожения – химическое и биологическое. Также Северной Корее необходимо избавиться от ракет и соответствующих объектов. КНДР ранее объявила о демонтаже единственного ядерного полигона в стране.
Санкции продлены на один год.
Комментарии4
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shicotus_live 23 июня 2018 | 12:10
Ну и как после этого со штатниками можно о чём то договариваться?)))
ura_russians 23 июня 2018 | 12:18
shicotus_live:
Трамп опять обосрался, а ещё недавно звиздели о победе трампа...
звездоболы эти пиндосы
kochar 23 июня 2018 | 12:38
Заманили из норы дешёвой наживкой хряка и по башке кувалдой.
И теперь со злости свой народ будет гнобить.
Знакомо...
fgk54 23 июня 2018 | 12:51
Вы знаете, был такой старый советский анекдот. В большой коммунальной квартире живут много соседей, среди которых один старый еврей Абрам Моисеич. Все соседи издеваются над бедным евреем, издеваются, издеваются ... Наконец они решили перестать издеваться и заявили об этом еврею. Абрам Моисеич невозмутимо ответил - "Ну что же, тогда и я перестану плевать в ваши кастрюли с борщами".