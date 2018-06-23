США продлили санкции против Северной Кореи

Ограничительные меры связаны с разработкой ядерного оружия.

Несмотря на первую в истории встречу лидеров Америки и КНДР и последовавший обмен любезностями, Вашингтон убежден, что северокорейский режим по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и экономики. Указ о продлении санкций подписал Дональд Трамп. После переговоров с Ким Чен Ыном в Сингапуре в середине июня стороны подготовили совместное заявление, но о мерах по ядерному разоружению или отказу от санкций в нем не говорится.

Требования по денуклеаризации озвучили ранее в МИД Японии. Пхеньян должен ликвидировать ядерное и другие виды оружия массового уничтожения – химическое и биологическое. Также Северной Корее необходимо избавиться от ракет и соответствующих объектов. КНДР ранее объявила о демонтаже единственного ядерного полигона в стране.

Санкции продлены на один год.