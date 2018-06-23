Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении в РФ
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из сложностей с обменом Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.
Власти напрасно игнорируют голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, это может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Андрей Колесников призвал власти договориться об обмене пленных. Он считает, что никакой угрозы репутации правящей верхушки это не несет.
Комментарии11
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ura_russians 23 июня 2018 | 12:14
ну выдайте им 23 украинцев в обмен.
Сенцов - терорист, его нужно было уничтожать в момент задержания, а менять если то на терориста, сидящего на Украине.
minerr 23 июня 2018 | 12:37
/// Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.////
Так надо их в Фейсбуке и обменять, например обменятся фотками. У укрвластей давно не было никаких перемог, пусть этот обмен фотками представят своим холопам как очередную перемогу и "остане прощавай".
yralez 23 июня 2018 | 12:14
Реальных 23 террористов, уголовников на людей, посаженных по сфабрикованным и выбитых пытками оговорам....честный человек не должен равняться уголовнику.
Но из РФ иначе не выдадут.
parasuk_ 23 июня 2018 | 12:52
yralez: Вообще-то, на украинде за порванный портрет петюни сажают на 4 года. А наркомана-атошника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю, отпускают на поруки коллектива
yralez 23 июня 2018 | 13:27
parasuk_: это а блокпостах ?
Так там не несовершеннолетнюю, а как раз престарелую......внимательнее надо смотреть российское ТВ.
nestor199 23 июня 2018 | 12:33
Зачем менять? Выкупим, дешевле будет.
antipatrick46 23 июня 2018 | 12:51
nestor199: Это тебе не мундиаль или Олимпиада. Привыкли с вовой все покупать. Крым, правда, исключение - присвоили силой.
parasuk_ 23 июня 2018 | 12:50
Стесняюсь спросить, а сколько России сидит украинских шпионов и террористов?
ankir 23 июня 2018 | 12:52
Украина не правовая территория, там хватают любого Россиянина и сажают по тяжёлым сфабрикованным делам. Кроме бабченковых.
semper_fidelis 23 июня 2018 | 13:04
Обмен военнопленными - одно из условий Минских соглашений. Террорист - не военнопленный.
farmer1984 23 июня 2018 | 13:16
Видимо, уже на Западе готовится "Список Сенцова" с новыми санкциями против РФ. Если он умрет, то нам станет очень хреново.