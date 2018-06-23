Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении в РФ

Власти Украины готовы обменять 23 осужденных гражданина России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом сообщила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. Она отмечает, что осужденные на Украине россияне обвиняются по очень тяжелым статьям. «Мы готовы отдать их родине в обмен на наших», — пишет первый вице-спикер на своей странице в Фейсбуке. Она подчеркнула, что Украина настаивает на немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинцев.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из сложностей с обменом Сенцова заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.Власти напрасно игнорируют голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, это может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Андрей Колесников призвал власти договориться об обмене пленных. Он считает, что никакой угрозы репутации правящей верхушки это не несет.