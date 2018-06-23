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11:32, 23 июня 2018

Движение транспорта в районе московского стадиона «Спартак» ограничено

Ограничения движения в связи с  матчем Бельгия-Тунис введены в  субботу в районе московского стадиона «Спартак».

«Сегодня в  15 часов на  стадионе «Спартак» состоится футбольный матч между сборными стран Бельгия и Тунис, часть улиц вокруг спортивных объектов перекрыта. Так, запрещено движение без пропуска по  следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на  дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на  пересечении с  Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — сообщили «Интерфаксу» в  субботу в  пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По  словам собеседника агентства, местные жители, получившие пропуск в  префектуре Северо-Западного административного округа, могут подъезжать к своим домам без ограничений.

Как сказали в  ведомстве, ограничения на  стоянку и  остановку транспортных средств действуют на  следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная.

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