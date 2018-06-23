Движение транспорта в районе московского стадиона «Спартак» ограничено

Ограничения движения в связи с матчем Бельгия-Тунис введены в субботу в районе московского стадиона «Спартак».

«Сегодня в 15 часов на стадионе «Спартак» состоится футбольный матч между сборными стран Бельгия и Тунис, часть улиц вокруг спортивных объектов перекрыта. Так, запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, местные жители, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного административного округа, могут подъезжать к своим домам без ограничений.

Как сказали в ведомстве, ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная.