Власти призвали горожан воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей ЧМ
Московские власти призвали горожан и гостей столицы воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу. В мэрии пояснили, что фан-зона перегружена, и это угрожает безопасности тех, кто там собирается. Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков. Столичные власти напомнили, что в Москве на улицах установлены дополнительные экраны, на которых можно посмотреть трансляцию матчей, — сообщает РБК.
Комментарии4
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luger_max_otto 23 июня 2018 | 11:59
Сперва нагадили студентам и сотрудникам МГУ, теперь демонстрация глупости и паскудства продолжается...
fotinia00 23 июня 2018 | 12:06
Москва для москвичей - иногда говорит мэр
drluis 23 июня 2018 | 12:10
Так когда фан-зону организовывали нужно было думать о том что будут популярные матчи.
pravdatut 23 июня 2018 | 12:37
Говорят, эту зону наводнили росиянки ))